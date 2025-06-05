ОК и ЦБ запустили онлайн-проект "Здоровые финансы для серебряного поколения"

Одноклассники и Банк России запустили онлайн-проект "Здоровые финансы для серебряного поколения", который поможет старшей аудитории повысить уровень своей финансовой грамотности и уберечься от мошенников.
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