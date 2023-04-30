Пятый канал

31 340 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Лубенкова
    Скорбим..Стала известна пр...
  • Антон Рог
    Может, Владимир просто человек, который умеет думать, а не просто повторять то, что ему вдолбили?Должны ли мы роди...
  • Антон Рог
    Я не просил меня рожать. Это был личный выбор моих родителей. Воспитывать меня и содержать было тоже их личным выборо...Должны ли мы роди...

Картина дня

наверх