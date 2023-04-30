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НЛ
Нина Лубенкова
Скорбим..
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АР
Антон Рог
Может, Владимир просто человек, который умеет думать, а не просто повторять то, что ему вдолбили?
Должны ли мы роди...
АР
Антон Рог
Я не просил меня рожать. Это был личный выбор моих родителей. Воспитывать меня и содержать было тоже их личным выборо...
Должны ли мы роди...
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Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2023 года
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