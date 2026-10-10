К 2030 году в России останутся ТОЛЬКО ОНИ! Блаватская и Рерих предупреждали об этом ещё 150 лет назад! Дмитрий Раевский Восточное учение, сакральные знания и особый генетический код русского народа.
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Свежие комментарии
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Люблю фантастику , а данные "предсказания" я отношу чисто к фантастике , потому с удовольствием прочёл. Единственно на мой взгляд , наиболее реален в своих прогнозах Эдгар Кейси
Скажу лишь одно: базальт не твёрдый, как гранит, а мягкий и легко обрабатывается. И тот, кто имел с ним дело, не будет писать такие глупости.