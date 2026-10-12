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Lego дарит фанатам шанс объединить вселенные Marvel и «Звездных войн»

Lego дарит фанатам шанс объединить вселенные Marvel и «Звездных войн»

Компания Lego объявила о начале первого в своей истории конкурса Lego Ideas. Он создан для того, чтобы фанаты могли представить свои идеи объединения двух вселенных — Marvel и «Звездных войн» — одна из которых может стать основой для воплощения в новом наборе.

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