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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Глава Мурманской области показал детям таблицу Мурманделеева и ледоколы

Глава Мурманской области показал детям таблицу Мурманделеева и ледоколы

МОСКВА, 22 декабря, ФедералПресс. В день Мурманской области, который состоялся в пятницу, 22 декабря, дети участников СВО, молодежь из подшефного Приморского района Запорожской области, победители и финалисты молодежного научного форума «Шаг в будущее» побывали на экспозиции уникального арктического региона.

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