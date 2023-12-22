Глава Мурманской области показал детям таблицу Мурманделеева и ледоколы

МОСКВА, 22 декабря, ФедералПресс. В день Мурманской области, который состоялся в пятницу, 22 декабря, дети участников СВО, молодежь из подшефного Приморского района Запорожской области, победители и финалисты молодежного научного форума «Шаг в будущее» побывали на экспозиции уникального арктического региона.
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