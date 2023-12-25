Пожар в «Леруа Мерлен» начался с возгорания гирлянды в новогоднем отделе

В настоящее время пожарные проливают и разбирают конструкции. Пожар в «Леруа Мерлен» на проспекте Будённого начался в новогоднем отделе, предположительно, с возгорания гирлянды, сообщили в пресс-службе МЧС России.
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