В Смоленске приводят в порядок стелы городов-героев

О работах по благоустройству сквера Памяти Героев рассказал Александр Новиков в своих соцсетях.В прошлом году в сквере была проведена масштабная реконструкция стены, отделяющей памятное место от жилых домов на улице Дзержинского.
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