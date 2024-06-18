Сборная России лидирует в общем зачете Игр БРИКС со 131 золотой медалью

Всего на счету у российских спортсменов после шести дней соревнований 262 награды (131-80-51). На втором месте идет сборная Беларуси со 106 медалями (19-40-47), на третьем – Китай, у которого 38 наград (17-12-9).
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