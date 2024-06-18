НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

139 подписчиков

Сборная России лидирует в общем зачете Игр БРИКС со 131 золотой медалью

Всего на счету у российских спортсменов после шести дней соревнований 262 награды (131-80-51).  На втором месте идет сборная Беларуси со 106 медалями (19-40-47), на третьем – Китай, у которого 38 наград (17-12-9).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх