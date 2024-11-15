Климатический саммит в Баку или Климат как последний элемент общей повестки 11-го ноября в Баку стартовала работа 29-й Конференции ООН по изменению климата (СОР29).
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Климатический саммит в Баку или Климат как последний элемент общей повестки 11-го ноября в Баку стартовала работа 29-й Конференции ООН по изменению климата (СОР29).
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