Владельцы Xiaomi стали запрашивать на 30% больше денег в МФО Владельцы смартфонов Xiaomi в сентябре 2026 года запрашивали в микрофинансовых организациях самые крупные займы среди пользователей разных марок устройств.
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