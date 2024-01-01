Тонны мусора. Россельхознадзор выявил 18 "диких" свалок в Алтайском крае в 2023 году

Бытовыми отходами оказались завалены 71,9 гектара земель сельскохозяйственного назначения 18 нелегальных свалок на общей площади более чем 70 гектаров обнаружили на сельхозземлях в Алтайском крае в 2023 году.
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