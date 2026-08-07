В Петербурге суд огласил приговор экс-главе НИИ вакцин и сывороток Трухину

Бывшего директора Санкт-Петербургского института вакцины и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России Виктора Трухина приговорили к двум годам и четырем месяцам лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями.
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