Экс-замминистра Тука: РФ имеет все возможности продолжать удары по Украине

Российская армия обладает возможностями для продолжения атак по объектам на территории Украины. Об этом в видео на YouTube-канале "Фабрика Новин" заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.