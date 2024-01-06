Экс-замминистра Тука: РФ имеет все возможности продолжать удары по Украине

Российская армия обладает возможностями для продолжения атак по объектам на территории Украины. Об этом в видео на YouTube-канале "Фабрика Новин" заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
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