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Коротченко: в странах НАТО услышали слова Путина о ядерном оружии

Коротченко: в странах НАТО услышали слова Путина о ядерном оружии

Заявления, с которыми выступили лидеры ведущих стран НАТО свидетельствуют о том, что на Западе услышали поняли распоряжение президента РФ Владимира Путина о приведении российских стратегических ядерных сил в особый режим несения боевого дежурства.

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