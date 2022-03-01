Коротченко: в странах НАТО услышали слова Путина о ядерном оружии

Заявления, с которыми выступили лидеры ведущих стран НАТО свидетельствуют о том, что на Западе услышали поняли распоряжение президента РФ Владимира Путина о приведении российских стратегических ядерных сил в особый режим несения боевого дежурства.
Заявления, с которыми выступили лидеры ведущих стран НАТО свидетельствуют о том, что на Западе услышали поняли распоряжение президента РФ Владимира Путина о приведении российских стратегических ядерных сил в особый режим несения боевого дежурства.
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