Как встать на биржу труда в Татарстане: пошаговая инструкция

Биржа труда объединяет работодателей и тех, кто находится в поиске работы. Как зарегистрироваться в ЦЗН и получить пособие по безработице,какие документы потребуются и в каких случаях гражданин может получить отказ — в материале «Татар-информа».
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