Смоленск примет заседание межпарламентской комиссии России и Белоруссии

Оно состоится 25-26 апреля. Василий Анохин назвал это знаковым событием для развития сотрудничества Беларуси и Смоленской области Смоленск впервые станет площадкой для проведения заседания Межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству, отметил Анохин.