Смоленск примет заседание межпарламентской комиссии России и Белоруссии

Оно состоится 25-26 апреля. Василий Анохин назвал это знаковым событием для развития сотрудничества Беларуси и Смоленской области Смоленск впервые станет площадкой для проведения заседания Межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству, отметил Анохин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии