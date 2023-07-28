Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Может, и вправду в детдом, может, усыновят хорошие люди?Невестка ушла в з...
  • Элеонора Коган
    Бедный,никому не нужный ребёнок.В суд подать на обоих на лишение родительских прав.И на алименты на обоих.Невестка ушла в з...
  • Ирина Котова
    Лучшие друзья девушек- это бриллиаанты!Что ты должна за ...

Невестка ушла в закат, сыну «работать надо», поэтому внука «забыли» у бабушки

Невестка ушла в закат, сыну «работать надо», поэтому внука «забыли» у бабушки

— …Оставила ребенка соседке и ушла! – рассказывает про невестку пятидесятидевятилетняя Инна Геннадьевна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элеонора Коган
Бедный,никому не нужный ребёнок.В суд подать на обоих на лишение родительских прав.И на алименты на обоих.
Ответить
7 час.
Элеонора Коган
Может, и вправду в детдом, может, усыновят хорошие люди?
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх