Невестка ушла в закат, сыну «работать надо», поэтому внука «забыли» у бабушки

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семьяПодписатьсяНевестка ушла в закат, сыну «работать надо», поэтому внука «забыли» у бабушки— …Оставила ребенка соседке и ушла! – рассказывает про невестку пятидесятидевятилетняя Инна Геннадьевна.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииЭлеонора КоганБедный,никому не нужный ребёнок.В суд подать на обоих на лишение родительских прав.И на алименты на обоих.Ответить7 час.Элеонора КоганМожет, и вправду в детдом, может, усыновят хорошие люди?Ответить7 час.
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