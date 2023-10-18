Плановые, но такие внезапные отключения коммунальных услуг утомили приморцев и разозлили Кожемяко

После того, как губернатор Приморья Олег Кожемяко раскритиковал недостаточную работу коммунальщиков по информированию населения о предстоящих массовых отключениях, очередной список плановых отключений оказался неполным, а позднее к нему добавилось отключение аварийное, сообщает ИА DEITA.