Шоу комика Гудкова отменяют в кинотеатрах из-за угроз

Решение отозвать программу было принято ради безопасности зрителей.Русский комик Александр Гудков сообщил, что его шоу «Подземелья Чикен Карри» было отменено в кинотеатрах России из-за угроз, поступающих в его адрес, и распространяемых обращений через телеграм-каналы, как сообщает портал Lenta.