ФСБ рассекретила материалы о преступлениях «Гехаймфельд полицай» в Крыму

В Крыму рассекретили документы, касающиеся преступлений, совершённых тайной полевой полицией немецко-фашистских захватчиков «Гехаймфельд полицай» во время Великой Отечественной войны, сообщило управление ФСБ по Крыму.
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