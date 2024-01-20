Звезда «Операции Ы» Наталья Селезнева раскрыла свой диагноз

Недавно Наталья Селезнева подтвердила информацию о своей болезни, которая появилась в Сети. 78-летняя звезда таких культовый картин, как «Иван Васильевич меняет профессию» и «Операция Ы» и другие приключения Шурика» была вынуждена обратиться за экстренной помощью ко врачам.