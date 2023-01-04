Лидер Южной Кореи допустил приостановление договора с КНДР в военной сфере

По данным агентства Yonhap, глава Республики Корея Юн Сок Ёль рассматривает возможность приостановления действия договора о снижении напряженности между Южной и Северной Кореей, заключенного 19 сентября 2018 года при новой провокации Пхеньяна.
По данным агентства Yonhap, глава Республики Корея Юн Сок Ёль рассматривает возможность приостановления действия договора о снижении напряженности между Южной и Северной Кореей, заключенного 19 сентября 2018 года при новой провокации Пхеньяна.
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