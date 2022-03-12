Леброн Джеймс набрал 50 очков в матче с «Уизардс»

Леброн Джеймс набрал 50 очков в матче с «Уизардс»

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал главным действующим лицом матча с «Уизардс» (122:109). Джеймс записал на свой счет 50 очков.

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