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Джамал Мюррэй набрал рекордные для себя в сезоне 34 очка в победном матче с «Лейкерс»

Джамал Мюррэй набрал рекордные для себя в сезоне 34 очка в победном матче с «Лейкерс»

Разыгрывающий «Наггетс» Джамал Мюррэй обновил личный рекорд результативности в сезоне. В победном матче с «Лейкерс» (122:109), у которых была серия из 5 побед, Джамал набрал 34 очка.

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