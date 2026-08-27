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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энес Кантер Фридом грозит «Чикаго Скай» судебным разбирательством: «Не так должно выглядеть спортивное поведение»

Экс-игрок НБА Энес Кантер Фридом допускает судебный иск к клубу женской НБА «Скай». Кантера недавно вывели с арены во время матча « Чикаго » и «Индианы», когда он вступил в перепалку с защитницей Наташей Клауд.

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