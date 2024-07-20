Психиатр Афанасьева рассказала, как сохранить ясный ум и хорошую память

По мнению врачей, ясный ум, хорошую память и физическую активность можно сохранить в любом возрасте. Но есть одно «но»: только в том случае, если ваш мозг будет усиленно работать, а эмоциональное состояние будет спокойным и стабильным.
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