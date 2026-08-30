Хочешь творить? ДК «Затверецкий» раскроет все возможности на Дне открытых дверей 2 сентября!

Дворец культуры «Затверецкий» открывает двери: 2 сентября пройдёт День открытых дверей «Навигатор по творчеству».
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