Операция на фронте: наши штурмовики подорвали бункер вместе с гарнизоном ВСУ. Под Курахово бойцы 112 полка 51 гвардейской армии ЮВО провели операцию, установив противотанковые мины с дистанционным подрывом на один из бункеров ВСУ, внутри которого находились боевики ВСУ, отказавшиеся сдаться.