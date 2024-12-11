Операция на фронте: наши штурмовики подорвали бункер вместе с гарнизоном ВСУ. Под Курахово бойцы 112 полка 51 гвардейской армии ЮВО провели операцию, установив противотанковые мины с дистанционным подрывом на один из бункеров ВСУ, внутри которого находились боевики ВСУ, отказавшиеся сдаться.
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