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Контрафронт

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Колумбия: Один солдат был убит и еще один ранен в результате вооруженных столкновений с бывшими...

Колумбия: Один солдат был убит и еще один ранен в результате вооруженных столкновений с бывшими диссидентами ФАРК фронта Яира Бермудеса в районе Санта-Люсия города Тулуа, департамент Валье-дель-Каука, во второй половине дня 30 августа.

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