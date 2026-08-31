Колумбия: Один солдат был убит и еще один ранен в результате вооруженных столкновений с бывшими диссидентами ФАРК фронта Яира Бермудеса в районе Санта-Люсия города Тулуа, департамент Валье-дель-Каука, во второй половине дня 30 августа.