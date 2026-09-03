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Районный будни

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Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой посетил госпиталь ветеранов войн в Выхино-Жулебино

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой посетил госпиталь ветеранов войн в Выхино-Жулебино

Заместитель Председателя Государственной Думы Российской Федерации, депутат Государственной Думы Российской Федерации Петр Толстой провел осмотр территории госпиталя для ветеранов войн № 2 в районе Выхино-Жулебино, а также встретился с участниками спецоперации, проходящими лечение в медучреждении, и обсудил с ними столичные меры поддержки ветеранов и их семей, в том числе просветительские проекты для детей.

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