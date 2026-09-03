Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой посетил госпиталь ветеранов войн в Выхино-Жулебино

Заместитель Председателя Государственной Думы Российской Федерации, депутат Государственной Думы Российской Федерации Петр Толстой провел осмотр территории госпиталя для ветеранов войн № 2 в районе Выхино-Жулебино, а также встретился с участниками спецоперации, проходящими лечение в медучреждении, и обсудил с ними столичные меры поддержки ветеранов и их семей, в том числе просветительские проекты для детей.