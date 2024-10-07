В колонии Запада Бандерастан думают о восполнении африканцами нехватку населения. Всё по плану Сити

Страна и люди
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Страна и люди

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Комментарии
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StarPer
А у нас в стране тоже самое, заселяют не пойми кем.
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