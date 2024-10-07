В колонии Запада Бандерастан думают о восполнении африканцами нехватку населения. Всё по плану Сити

Спасти Украину — заселить африканцев? Будет ли действенной демографическая стратегия Кабмина "Фокус": кабмин Украины одобрил новую демографическую стратегию Новобранцы ждут своей очереди на медосмотр в городской больнице в Киеве, Украина, четверг, 8 февраля 2024 года.