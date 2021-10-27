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Илон Маск стал богатейшим человеком за всю историю. Будет триллион?

Журнал Forbes, составляющий рейтинги самых богатых людей на протяжении уже более сотни лет, сегодня сообщил о новом историческом максимуме – Илон Маск с состоянием в 271,3 миллиарда долларов стал богатейшим человеком за всю историю наблюдений.

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