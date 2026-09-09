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«Лица Твери»: в областной столице стартует новый социальный проект

«Лица Твери»: в областной столице стартует новый социальный проект

Как начать интересно рассказывать о себе в соцсетях? Как выглядеть стильно, не тратя весь бюджет семьи?Почему жителей столицы привлекает Тверь? На эти и другие вопросы у жителей Твери есть возможность получить ответ уже в эту субботу! В нашем городе стартует новый проект «Лица Твери», где интересные личности города расскажут о своих, на первый взгляд, необычных увлечениях в формате живого общения с аудиторией.

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