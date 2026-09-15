Зарубежные страны с 2014 года систематически проявляют в отношении России юридическую агрессию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по ситуации вокруг Украины, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Индии компания ...
- 112: разыскиваемы...
- Трамп: США никого...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым