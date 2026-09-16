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Царьград

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Сеченовский университет вылечил рак таргетным китайским препаратом

Сеченовский университет вылечил рак таргетным китайским препаратом

В Сеченовском университете успешно применили китайский таргетный иммуноонкологический препарат. Пациент с четвертой стадией рака носоглотки восстановил слух и избавился от боли.

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