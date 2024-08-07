Володин может покинуть Госдуму

И Слава Богу! Но только не в МИД! - Лаврова,конечно, уже давно надо менять, но только не на " госдурака" Володина! Слишком спесив, слишком "многомудр...".

Алексей Тан

С начала в Думе, Никонов (внучёк, жены Молотова)... "рулил", пост передал своему соплеменнику Володину... ну и "дума" и СФ, естественно ... такие же инородные представители... не коренные.... Вассерманы и Хинштейны... только у первых, фамилии родовые, а у других... псевдонимы... как у "Троцких" и "Свердловых".... Кстати.... до недавнего времени, Никонов, ... ну уж очень ОЧЕНЬ сильно, Подоляку ПИАРИЛ... на Первом ТВ ... пока .. электроника САМА... не показала, кто же Подоляки, есть на самом деле... .