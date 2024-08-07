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Володин может покинуть Госдуму

Володин может покинуть Госдуму

Как сообщают источники УтроNews, ближайшей осенью председатель Государственной Думы Вячеслав Володин может покинуть свой пост и перейти на новую работу – в Администрацию Президента или Аппарат Правительства.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
И Слава Богу!  Но только не в МИД!  - Лаврова,конечно, уже давно надо менять, но только не на &quot; госдурака&quot; Володина!  Слишком спесив, слишком &quot;многомудр...&quot;.
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22 час.
Е Пронина
послом его в Таджикистан отправить, большее не заслужил))
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20 час.
Алексей Тан
С начала в Думе, Никонов (внучёк, жены Молотова)... &quot;рулил&quot;, пост передал своему соплеменнику Володину... ну и &quot;дума&quot; и СФ, естественно ... такие же инородные представители... не коренные.... Вассерманы и Хинштейны... только у первых, фамилии родовые, а у других... псевдонимы... как у &quot;Троцких&quot; и &quot;Свердловых&quot;.... Кстати.... до недавнего времени, Никонов, ... ну уж очень ОЧЕНЬ сильно, Подоляку ПИАРИЛ... на Первом ТВ ... пока .. электроника САМА... не показала, кто же Подоляки, есть на самом деле... .
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20 час.

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