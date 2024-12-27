План «Ковёр» в Грозном: задержка рейсов в 6 стран из-за временных мер

В грозненском аэропорту Северный введён план «Ковёр», временно ограничивший все вылеты и прилёты. По словам директора Альви Шахгириева, объявление плана произошло в 05:08 мск, повлекло за собой задержку рейсов по 17 направлениям в шести странах.