Злая шутка: почему «адские санкции» против РФ могут навредить США

Американский рынок в моменте рухнул на полтриллиона долларов. Это реакция на решение центробанка Соединенных Штатов повысить ставку.
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