Сегодня электричество отключают в Астрахани и двух поселениях на юге региона

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В понедельник, 20 мая, плановые отключения электричества коснутся 20 улиц и переулков Астрахани: а также поселка Карагали Приволжского района (с 09:00 до 17:00); села Икряное Икрянинского района (с 10:00 до 13:00).