В Госдуму внесут законопроект о выплате прожиточного минимума домохозяйкам

Председатель Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил законопроект о ежемесячных выплатах для россиян, занимающихся домашним хозяйством, сообщает ТАСС.
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