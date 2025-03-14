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В Госдуму внесут законопроект о выплате прожиточного минимума домохозяйкам

В Госдуму внесут законопроект о выплате прожиточного минимума домохозяйкам

Председатель Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил законопроект о ежемесячных выплатах для россиян, занимающихся домашним хозяйством, сообщает ТАСС.

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