В Госдуме заявили о более чем 200 попытках повлиять на выборы в регионах России

В РФ зафиксировано более 200 информационных вбросов из-за границы, которые должны были повлиять на выборы в регионах, заявил ТАСС председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
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