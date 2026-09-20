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Газета.ру

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В Госдуме заявили о более чем 200 попытках повлиять на выборы в регионах России

В Госдуме заявили о более чем 200 попытках повлиять на выборы в регионах России

В РФ зафиксировано более 200 информационных вбросов из-за границы, которые должны были повлиять на выборы в регионах, заявил ТАСС председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

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