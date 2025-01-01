Запускали ракетницы в окна жилых домов - в Берлине еще до Нового года задержали более 50 человек

Немецкая полиция и медицинские ассоциации неоднократно призывали ввести общенациональный запрет на частное использование фейерверков, ссылаясь на их "безрассудное и опасное использование" во время празднования Нового года.
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