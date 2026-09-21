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Владимирские новости

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Прокуратура Александров помогла получить выплату жене пропавшего участника СВО

Прокуратура Александров помогла получить выплату жене пропавшего участника СВО

Прокуратура Александровского района помогла собрать документы, теперь вдова пропавшего без вести участника СВО будет получать ежемесячную выплату на двоих детей.

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