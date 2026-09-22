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Супругу Петросяна Татьяну Брухунову внесли в базу "Миротворца"

Супругу Петросяна Татьяну Брухунову внесли в базу "Миротворца"

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Татьяна Брухунова, супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, оказалась в базе украинского экстремистского ресурса "Миротворец".

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