Эпический автобаттлер Mechabellum получил крупный патч с новым юнитом Апдейт 1.2 – ...

Эпический автобаттлер Mechabellum получил крупный патч с новым юнитомАпдейт 1.2 – Season 2 для автобаттлера Mechabellum про битвы механизированных армий на далекой планете вышел 2 января в Steam, добавив в игру нового юнита и запустив новый сезон.