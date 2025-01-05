Эпический автобаттлер Mechabellum получил крупный патч с новым юнитом Апдейт 1.2 – ...

Эпический автобаттлер Mechabellum получил крупный патч с новым юнитомАпдейт 1.2 – Season 2 для автобаттлера Mechabellum про битвы механизированных армий на далекой планете вышел 2 января в Steam, добавив в игру нового юнита и запустив новый сезон.
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