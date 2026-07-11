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Ночной удар по Киеву поразил завод Samsung и уничтожил ракетные комплектующие

Ночной удар по Киеву поразил завод Samsung и уничтожил ракетные комплектующие

Ночной удар по Киеву поразил завод Samsung и уничтожил ракетные комплектующие Юлия ЧелкановаВ ночь на пятницу российские вооруженные силы нанесли необычный массированный удар по Киеву, поразив промышленное предприятие южнокорейской корпорации Samsung, которое, по данным Минобороны России, использовалось для производства и хранения комплектующих для крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и сборки беспилотников большой дальности.

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