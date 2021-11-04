Вечерняя Москва

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Юрист рассказал, когда банк обязан вернуть украденные с карты деньги

Юрист рассказал, когда банк обязан вернуть украденные с карты деньги

Есть определенная схема действий, если с банковской карты несанкционированно списали средства и вы при этом не нарушали правила пользования картой, то есть никому не сообщали ее данные и не доверяли право проведения операций по своему счету.

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