Юрист рассказал, когда банк обязан вернуть украденные с карты деньги

Есть определенная схема действий, если с банковской карты несанкционированно списали средства и вы при этом не нарушали правила пользования картой, то есть никому не сообщали ее данные и не доверяли право проведения операций по своему счету.
Есть определенная схема действий, если с банковской карты несанкционированно списали средства и вы при этом не нарушали правила пользования картой, то есть никому не сообщали ее данные и не доверяли право проведения операций по своему счету.
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