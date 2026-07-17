Рост популярности больших электромобилей создал проблемы бюджету Китая

Сокращение поступлений от топливного налога и увеличение нагрузки на дорожное полотно произошло в Китае из-за роста числа крупногабаритных электромобилей отмечает Китайская ассоциация легковых автомобилей и исследований подразделения Министерства транспорта КНР, 17 июля сообщает Bloomberg.
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