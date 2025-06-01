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Стало известно о первой массовой атаке Сибири БПЛА

Стало известно о первой массовой атаке Сибири БПЛА

Жители Усолья-Сибирского Иркутской области заявили о массовой атаке беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

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