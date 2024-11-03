Пенсионеры могут получить 412 тысяч за одни раз: указ уже в действии – кому положены такие выплаты Ольга БезродняяПенсионеры заслуженно могут получить существенные выплаты в виде единовременных сумм, но для этого нужно, чтобы у них был объем накоплений.